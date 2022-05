Promoções na App Store: Resolvendo Pitágoras PRO, Activity Tracker+, Finding.. e mais!

Nesta terça-feira, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store! 🖖

O Resolvendo Pitágoras PRO é um aplicativo educacional, desenvolvido por Flooki — e nosso destaque do dia.

Se algum campo não for preenchido, ele é destacado em amarelo; caso seja preenchido com valores insuficientes, a cor do destaque é vermelha.

Todo o histórico de contas pode ser excluído de uma só vez! Tenha acesso a solução completa da equação, acompanhe todos os cálculos realizados e compartilhe os resultados.

O cálculo de um triângulo retângulo não é mais um problema. Todas as arestas são calculadas com o teorema de Pitágoras. Se você inserir o valor de duas arestas, a terceira será calculada. Todos os cálculos são armazenados em um histórico. A solução final pode ser compartilhada.

Aproveite a oferta! 🤓

Abaixo outros aplicativos para iOS/iPadOS/watchOS que, juntos, somam quase R$60 em descontos:

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🚤