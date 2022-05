Speedtest para iOS conta agora com o (ótimo) recurso “Mapa”

Um dos recursos mais amados do Speedtest (famoso app para medição de velocidade) é o “Mapa”. Ele, contudo, não estava disponível para iOS. Felizmente, isso agora já é uma realidade para os dispositivos da Maçã.

Naturalmente, o Speedtest já é um app bem útil caso você queira saber como anda a velocidade da sua conexão, mas as possibilidades com o “Mapa” são bem maiores, visto que, com o recurso, é possível ter acesso a informações valiosas que poderão transformar o modo como você usa a internet.

Primeiramente, caso você se depare com constantes quedas de conexão num mesmo local, é possível verificar o mapa para ver se outras pessoas que usam a mesma operadora estão com o mesmo problema na mesma área — e, então, fazer uma reclamação do serviço prestado.

Já se a sua intenção for mudar de operadora, é possível verificar quais delas contam com as melhores conexões nos locais que você visita com frequência e fazer uma escolha certeira — e não um tiro no escuro, como geralmente acontece.

Vale destacar que os serviços oferecidos pelo Speedtest só são possíveis porque uma parcela de usuários aceitou compartilhar a sua localização com o app. Então, caso você queira contribuir e ajudar a melhorar o recurso, é uma boa dica deixar ativada essa permissão no software.