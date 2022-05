WhatsApp ganhará novas opções no envio de imagens e Status

E o WABetaInfo continua com a sua descoberta de vindouros recursos do WhatsApp! Hoje, o site trouxe informações acerca da versão beta 2.22.10.71 do mensageiro para iOS, com algumas novidades interessantes no envio de imagens e Status.

Mais precisamente, ao enviar uma imagem para uma conversa ou para o seu Status, você terá algumas novas opções de controle na tela em que é possível editar o conteúdo ou adicionar uma legenda. Será possível, por exemplo, selecionar outros contatos para os quais a imagem será enviada — você poderá escolher várias pessoas simultâneas para receber o conteúdo, caso queira.

No caso dos Status, será possível controlar, a cada postagem, quem pode visualizar aquele conteúdo. Você poderá selecionar a opção geral (na qual todos os seus contatos podem ter acesso à imagem/ao vídeo), excluir alguns contatos específicos ou selecionar individualmente as pessoas que poderão ver aquela postagem.

Vale notar que alguns desses recursos (como a possibilidade de enviar uma mesma foto ou vídeo para vários destinatários) já está disponível na aba Câmera do WhatsApp, mas essa parte do aplicativo deverá ser substituída, em breve, pela aba Comunidades. O mensageiro, portanto, está basicamente reorganizando a casa para não deixar de oferecer nenhuma funcionalidade com as vindouras mudanças.