WWDC22: inscrições para evento presencial abrirão em 9/5

Após dois anos realizando eventos especiais e keynotes totalmente virtuais, a Apple divulgou hoje as primeiras informações sobre as atividades presenciais da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022, a qual terá início no dia 6 de junho.

Como antecipado, um pequeno grupo de desenvolvedores será convidado para assistir à keynote de abertura da WWDC22 na sede da Apple, bem como acompanhar as primeiras apresentações do State of the Union com engenheiros e outros especialistas. Além disso, quem comparecer no dia também poderá conhecer o novo centro dedicado a desenvolvedores construído pela empresa em seu campus.

Embora seja gratuito, apenas integrantes do Apple Developer Program e do Apple Developer Enterprise Program poderão participar do evento presencial, como de costume. O restante das atividades da WWDC22 permanecerão remotas, assim como nas suas últimas duas edições.

As inscrições para o evento começarão na próxima segunda-feira (9/5) e vão até quarta-feira (11/5). Os convites serão enviados para os desenvolvedores selecionados na quinta-feira (12/5).

Os escolhidos terão que respeitar alguns protocolos de saúde e segurança para evitar o contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) dentro do Apple Park. Embora não seja obrigatório apresentar um certificado de vacinação, a Maçã exige um teste negativo de COVID-19 feito menos de três dias antes do dia da keynote. O uso de máscaras será opcional.

Como informamos, a WWDC22 acontecerá entre os dias 6 e 10 de junho, quando conheceremos as próximas versões dos principais sistemas operacionais da Apple. A cobertura completa do evento, é claro, você poderá acompanhar aqui no MacMagazine. 😉