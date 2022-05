Apple presenteia jovem com quase US$7 mil em produtos

A Apple se juntou ao YouTuber Jared Polin para presentear um jovem fotógrafo e aspirante a documentarista com um “Dream Studio Makeover” (à la “Reforma dos Sonhos”).

O sortudo foi Cam Blumberg, que até então editava e produzia suas fotos/filmes em um MacBook Pro de 2018 com SSD de 512GB. Ele então foi convidado por Polin — imaginando inicialmente que seria contemplado com uma simples visita ao seu estúdio, até ser surpreendido com vários produtos da Apple.

Mais precisamente, Blumberg recebeu pelo menos US$6.795 em equipamentos da Apple — além de outros acessórios, incluindo um SSD externo de 24TB. São eles:

Como muitos devem ter imaginado, a iniciativa não é exatamente comum por parte da Apple — mas também não é inédita. Em 2019, ela se uniu à ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e à apresentadora americana Ellen DeGeneres para doar Macs e iPads a escola com alunos de baixa renda.

O trabalho de Blumberg está disponível no Instagram, tanto na seu perfil de fotos quanto de vídeos.

