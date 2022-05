Apple retoma liderança no segmento de PCs + tablets

No início da semana, vimos aqui que, mesmo com uma queda generalizada no mercado, a Apple continua líder isolada do mercado de tablets. Mas e quando o segmento leva em conta as vendas de tablets e computadores (notebooks, desktops, etc.) ao mesmo tempo? Bom, neste caso, a competição é muito mais intensa — mas, de acordo com os números mais recentes da Canalys, a Maçã voltou à liderança na disputa com a Lenovo.

A pesquisa, referente ao primeiro trimestre de 2022, mostra que o mercado geral de computadores pessoais (incluindo tablets) sofreu uma leve retração de 2,9% no período na comparação ano a ano — atribuída, mais uma vez, ao arrefecimento da demanda que estava aquecida por conta da pandemia de COVID-19 e das necessidades de novas máquinas para trabalho e estudo em casa.

Foram, no total, 118,5 milhões de dispositivos vendidos no primeiro trimestre, contra 112 milhões no primeiro trimestre do ano passado. A Apple ficou com 18,8% deste mercado (contra 18,1% do período anterior), com uma estimativa de 22 milhões de Macs e iPads vendidos — crescimento de 1,1% em comparação com o primeiro trimestre de 2021.

A Lenovo, líder das pesquisas anteriores, sofreu uma queda de 12,2% nas vendas e, com 21 milhões de dispositivos despachados, ficou no segundo lugar do segmento — quase colada na Maçã, é verdade: sua fatia atual é de 17,8% do mercado, apenas um ponto percentual abaixo da gigante de Cupertino. HP, Dell e Samsung completam o Top 5; destas, apenas a Dell cresceu na comparação ano a ano.

A Canalys, vale notar, trouxe também estimativas específicas para tablets e Chromebooks. Estas, entretanto, não diferem muito dos dados da IDC que já comentamos por aqui no início da semana.

