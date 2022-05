Apple TV+ estaria produzindo série de “O Príncipe das Marés”

O Apple TV+ aparentemente está trabalhando em um remake do filme “O Príncipe das Marés” (“The Prince of Tides”), lançado em 1991, em formato de série para seu catálogo. Segundo informações da Variety, o serviço de streaming da Maçã já estaria trabalhando no roteiro da produção.

O filme original, estrelado por nomes como Nick Nolte e Barbra Streisand, já era uma adaptação do livro homônimo de Pat Conroy, publicado em 1986. Com essa possível nova série da Maçã, a história entraria para o seleto clube de produções adaptadas para três formatos de mídia diferentes.

“O Príncipe das Marés” conta história de Tom Wingo, um treinador de futebol americano que se muda para Nova York após sua irmã tentar suicídio. Lá, ele procura ajuda com Susan Lowenstein, uma psiquiatra com a qual acaba desenvolvendo um relacionamento amoroso.

De acordo com a Variety, Tate Taylor é quem se encarregará de escrever a nova adaptação, além de atuar também como produtor executivo. John Norris, Craig Anderson e Sharon Hall também são cotados para assumir como produtores executivos.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

