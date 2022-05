Blizzard anuncia jogo mobile Warcraft Arclight Rumble

A empresa de jogos Blizzard Entertainment anunciou a entrada da célebre franquia Warcraft nos dispositivos móveis. Trata-se de Warcraft Arclight Rumble, jogo fremium (de download grátis, mas com compras internas) de estratégia que traz diversos elementos do famoso universo da criação original.

O jogo é baseado nos Minis, personagens que já fazem parte da cultura de World of Warcraft. Será possível colecioná-los e eles são divididos em cinco famílias: aliança, morto-vivo, fera, horda e rocha negra. Pode-se, ainda, aumentar e desenvolver suas habilidades e forças.

É dito que haverá uma campanha massiva de jogo individual, com missões e batalhas entre dois jogadores. Apesar disso, não se deve deixar de contar com partidas coletivas, de modo que também estarão disponíveis modos como conquista, cooperativo, dungeons e raids.

Não foram revelados detalhes muito profundos de Warcraft Arclight Rumble — com certeza para manter os fãs da franquia engajados nas próximas novidades. Contudo, foi divulgada uma prévia do gameplay, que você pode ver abaixo:

A única inserção do universo de Warcraft nos dispositivos móveis deu-se por meio do jogo Hearthstone, em 2014. Todavia, é apenas um jogo de coleção de cartas, não se comparando à completude de uma dinâmica de RPG , como no original.

Já é possível realizar o pré-registro no site da Blizzard. O jogo será liberado ainda neste ano, embora eles não tenham divulgado uma data exata.

Fãs de Warcraft: animados?

