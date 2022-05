Camo, que faz iPhone virar webcam, agora suporta o FaceTime

Em meados de 2020, quando falamos aqui do app Camo, dissemos que a equipe por trás do software, a Reincubate, pretendia adicionar suporte ao FaceTime — algo que, se acontecesse, seria inédito. E aconteceu!

A Reincubate anunciou hoje que o Camo, agora na versão 1.6, é a primeira câmera virtual do mundo totalmente compatível com Safari, FaceTime e QuickTime.

Essa atualização chega após dois anos de conversas com a Apple sobre como podemos aproveitar ao máximo as câmeras incríveis em seus dispositivos e está disponível gratuitamente para todos os usuários rodando o Camo 1.6 e o macOS 12.3 ou mais recente. Estamos entusiasmados por aproveitar os excelentes produtos da Apple e levar os superpoderes de vídeo do Camo a milhões de usuários.

Para quem ainda não conhece o Camo, resumidamente ele permite usar seu iPhone (ou dispositivo Android) como webcam do Mac (ou PC) para aumentar facilmente a qualidade, o desempenho e a personalização da imagem de vídeo.

Vale notar que o Camo já é totalmente compatível com aplicativos populares de videochamadas (Zoom, Skype, Meet, Discord, WhatsApp, Teams, etc.) e navegadores (Chrome, Firefox e Edge).

Como parte da atualização do Camo, os aplicativos que anteriormente exigiam as integrações internas dele para rodar no macOS agora funcionam imediatamente, incluindo Discord, Slack e WhatsApp. Vale notar que as integrações do Camo permanecerão disponíveis para usuários que executam versões mais antigas do macOS.

O Camo está disponível em versões gratuita e premium, ambas sem anúncios. Aos assinantes (US$5/mês ou US$40/ano), o serviço remove a marca d’água e permite o seu uso em até dois computadores.