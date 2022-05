Curiosidade: vazamento do acordo com a Apple fez a Beats perder US$200 milhões

Lembra de quando a Apple adquiriu a empresa de áudio Beats Electronics, lá no longínquo ano de 2014? Na época, após muita especulação, a aquisição foi marcada por diversos acontecimentos, comentários, além de consequências.

Dois pontos destacam-se entre essas várias questões: um é o fato de o valor final ter sido US$200 milhões menor do que um anunciado preliminarmente pelo jornal Financial Times. O outro é um vídeo em que o ator Tyrese Gibson, em estado de embriaguez, parabenizou Dr. Dre, então dono da Beats, já que ele tornar-se-ia o primeiro bilionário do hip-hop.

Agora, oito anos depois, mais histórias relacionadas surgiram no livro “After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul” (“Depois de Steve: Como a Apple se Tornou Uma Empresa de Um Trilhão de Dólares e Perdeu Sua Alma”, em tradução literal, do jornalista Tripp Mickle). Um dos capítulos da obra narra a entrada da Apple no mercado de streaming de música, comentando a compra da Beats.

Segundo Mickle, quando os últimos detalhes estavam sendo anunciados, um dos dirigentes da empresa de áudio, Jimmy Iovine, pediu a todos os funcionários que não revelassem a pessoa alguma qualquer coisa sobre o assunto. Ironicamente, foi justamente o outro cofundador da companhia, Dr. Dre, que o fez.

Quando o vídeo foi publicado, Iovine ficou desesperado, imaginando que a transação seria desfeita. Tim Cook, CEO da Apple, muito calmamente convocou uma reunião com os dois, para comunicar que o acontecido não alterava a convicção de que a compra era do interesse da Maçã.

Todavia, Cook afirmou estar descontente com o vazamento do acordo de compra. Assim, o valor pago foi diminuído em US$200 milhões. Na época, especulou-se que a razão da diminuição havia sido o vazamento do baixo número de assinantes do serviço de streaming Beats Music. Contudo, o livro de Mickle revela agora o real motivo do fato.

