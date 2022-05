Equipe de “Star Wars” usa 280 Macs para criar efeitos sonoros

Após divulgar um teaser no fim da semana passada sobre o trabalho dos profissionais de áudio da Skywalker Sound — divisão de efeitos sonoros da Lucasfilm conhecida por sucessos como “Star Wars” —, a Apple publicou hoje um artigo detalhando como a produção de sons da franquia é feita, em celebração ao Dia de Star Wars (4 de maio).

Como detalhado pela Maçã, a Skywalker Sound usa 130 Macs Pro (racks), 50 iMacs, 50 MacBooks Pro e 50 Macs mini executando o Pro Tools, todos conectados remotamente a uma sala de máquinas central. O estúdio também usa uma frota de iPads, iPhones e Apple TVs para auxiliar seu processo de produção.

Ben Burtt, designer de som da trilogia original de “Star Wars”, da trilogia prequela e da franquia “Indiana Jones”, disse que sua jornada começou com um Macintosh SE, contando que hoje em dia é possível começar a construir uma coleção de efeitos sonoros usando “aplicativos baratos que você pode acessar agora em seu iPad ou seu MacBook”.

Comecei a cortar usando um Mac com Final Cut no fim dos anos 1990 e agora tenho quatro computadores Mac. Cada um lida com um processo diferente: um para edição de imagem, edição de som, redação de manuscritos, estou completamente cercado. Eles são rotulados como Alfa, Beta, Gama, Delta.

Também não é como se todos os artistas de som abandonassem sua tecnologia antiga, mesmo que o Skywalker Ranch se mantenha atualizado com os Macs mais recentes.

Adoro brincar com sistemas digitais que estão com clock errado, ou seja, a maneira como os bits estão fluindo. Como está quebrado, parece um rádio ruim. Eu tenho um PowerBook muito antigo, e ele tem um software antigo que eu gosto de usar; eu posso inserir gravações nele e quebrá-las digitalmente.

Como mencionado, atualmente a equipe faz uso das ferramentas do Pro Tools para gravação e edição de áudio, além do software de automação geral Keyboard Maestro.

Tudo isso pode ser visto no novo vídeo da campanha “Behind the Mac”, já disponível no YouTube — o qual também foi destacado no Apple.com.

Na próxima segunda-feira (9/5), a Apple realizará uma sessão virtual do Today at Apple chamada “Virtual Studio: Create Creative Vocals with Skywalker Sound”. O designer de som Leff Lefferts mostrará alguns dos projetos da Skywalker Sound e, em seguida, um especialista da Maçã ensinará como usar o GarageBand para criar efeitos sonoros.

May the 4th be with you!