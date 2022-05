Google Docs agora também traz alerta de (possíveis) malwares

Já faz algum tempo que o Google Drive possui uma ferramenta, basicamente um pequeno antivírus embutido, que detecta arquivos potencialmente maliciosos e alerta os usuários antes da abertura. Pois agora, a gigante de Mountain View está levando uma funcionalidade semelhante ao Google Docs.

O funcionamento é o mesmo do Google Drive. Caso o usuário tente abrir um arquivo perigoso ou com indícios de malware (como um documento conhecido por suas infecções ou com uma extensão desconhecida) no Documentos, no Apresentações ou no Planilhas Google, uma barra avisará da ameaça antes que o elemento em questão seja aberto — a escolha, a partir daí, é sua.

Vale notar que o Google Docs já tinha algumas proteções contra ameaças externas — ao clicar num link possivelmente malicioso dentro de um documento ou planilha, por exemplo, a plataforma já era capaz de avisar sobre a sua procedência duvidosa. Agora, a proteção está se expandindo para a abertura de arquivos em si, o que aprimora a proteção do usuário.

Em 2020, vale notar, a WIRED expôs uma campanha de golpes e infecções que usava o Drive/Docs para atrair usuários a sites e arquivos maliciosos justamente por falta de proteções nas plataformas do Google. Que bom, portanto, que a empresa está empenhada em tornar seus produtos mais seguros e amigáveis aos usuários.

As novas proteções do Google Docs contra malwares já estão sendo liberadas e deverão surgir para todos os usuários ao longo das próximas semanas.

