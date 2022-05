Idosa não confiava no Apple Watch… até ser salva por ele

O recurso Detecção de Queda do Apple Watch sempre nos rende belas histórias de pessoas que são salvas com o auxílio do relógio. Foi o caso de uma senhora no Condado de Montgomery, nos Estados Unidos, que recebeu atendimento médico após o auxílio prestado pelo dispositivo.

De acordo com a NBC4 Washington, Peggy Reynolds ganhou o relógio há três anos e não era muito confiante no que diz respeito às funcionalidades extras que ele oferece (além de mostrar as horas, é claro).

Isso até a mulher de 81 anos cair e sofrer uma lesão na cabeça, o que fez o recurso Detecção de Queda ser ativado, ligando para o serviço de emergência e notificando a filha da vítima.

Laura Money, inclusive, contou que os socorristas já estavam no local onde sua mãe sofreu o acidente quando ela chegou:

Às 6h11, recebi uma notificação no meu telefone do Apple Watch da minha mãe, e dizia que uma queda forte havia sido detectada. […] Enquanto eu abro o portão, encontro policiais do Condado de Montgomery — dois carros e vários policiais.

Atualmente, a mulher continua em recuperação no hospital; Money está confiante de que ela sairá de lá (viva) em breve.

