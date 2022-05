iFixit testa intercambialidade de componentes do iPhone SE

Colocando de lado coisas como o chip A15 Bionic e uma bateria sutilmente melhorada, o iPhone SE de terceira geração é praticamente idêntico ao seu antecessor, lançado em 2020. Isso vai desde o seu design externo (remanescente do iPhone 8) até muitas das peças internas que compõem o aparelho.

Sabendo disso, a iFixit divulgou hoje sua já tradicional análise que busca determinar quais peças a Apple de fato reutilizou nas várias gerações de seu iPhone de entrada. Além disso, a firma de reparos também testou o quão intercambiáveis são os componentes ao instalar peças de modelos específicos em aparelhos de outras gerações.

Vamos conferir os resultados?

Bateria

Um das novidades do iPhone SE de terceira geração é sua nova bateria com uma capacidade ligeiramente maior do que a da versão anterior — a qual havia permanecido praticamente inalterada desde o iPhone 8.

Apesar de ser mais “potente”, a nova bateria tem exatamente os mesmos conectores do modelo de segunda geração — o que foi um bom primeiro sinal para a intercambialidade. Com essa semelhança entre as peças em mente, a firma então partiu para os testes.

Após receber a bateria de outro iPhone SE de terceira geração, o aparelho mais recente ligou normalmente, confirmando a compatibilidade. Entretanto, o iOS passou a exibir uma notificação que alertava para a presença de uma “peça desconhecida” — mensagem que só pode ser removida após uma verificação feita pela própria Apple (e pela qual ela cobra). O aparelho também deixou de exibir a porcentagem que indica a saúde da bateria nos Ajustes.

Esse processo não chegou nem perto de funcionar, contudo, quando a firma de reparos tentou transplantar a bateria de um iPhone SE de 2020 para o modelo mais recente. Segundo eles, a diferença na capacidade dos componentes fez com que eles se tornassem incompatíveis. O mesmo aconteceu ao tentar colocar a bateria de um iPhone 8 em um iPhone SE de terceira geração.

Telas

Ao contrário do que aconteceu com as baterias, o modelo mais recente parece aceitar telas de outros semelhantes sem qualquer perda de recursos. No entanto, o iOS voltou a exibir a mesma mensagem de peça desconhecida na Central de Notificações — apesar de ser uma tela original.

Ao receber a tela de um modelo de terceira geração, o iPhone SE de 2020 se comportou da mesmíssima forma, confirmando a intercambialidade da peça entre esses modelos. O iPhone 8, entretanto, nem pode ter a nova tela instalada, já que seus conectores são diferentes das gerações mais recentes.

Câmera

Esse é, com certa folga, o componente mais intercambiável testado pela iFixit. A câmera do iPhone SE de terceira geração pode ser transplantada para qualquer um de seus antecessores, o que facilita o reparo e diminui o desperdício de peças que ainda estão funcionando.

Embora o aviso de peça desconhecida tenha aparecido nos três aparelhos, os sensores funcionaram sem nenhuma problema de hardware ou recursos de software.

Botão de Início

Indo totalmente na contramão das câmeras, o botão de Início dos três aparelhos testados não podem ser trocados entre si, mesmo que os componentes sejam fisicamente idênticos.

Isso, no entanto, era esperado — já que o botão de Início desses iPhone também abriga os sensores do Touch ID e, portanto, influenciam diretamente na segurança dos dispositivos. Como a Apple costuma ser especialmente cuidadosa nessa área, era de se esperar que ela bloqueasse a troca do componente de alguma forma.

Assim como seus antecessores, o iPhone SE de terceira geração ainda está longe de ser exatamente um smartphone modular ou que permita a realização de upgrades. Mesmo assim, o fato de a Apple ter reciclado o mesmo design do iPhone 8 nas últimas duas gerações o conferiu certo nível intercambialidade, o que pode ser sim interpretado como um bom sinal para quem prefere consertar seu aparelho em vez de comprar um completamente novo.

Apesar de a Apple estar fazendo certo progresso nessa área — como o lançamento de seu próprio programa de reparos, por exemplo —, anda parece improvável que a ela vá mudar sua postura em relação à reparabilidade de seus dispositivos.

