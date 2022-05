Loja da Apple terá cercas de metal trocadas por policarbonato em Portland (EUA)

A Apple Pioneer Place, em Portland (Oregon, Estados Unidos), não teve uma trajetória das mais suaves nos últimos dois anos: no início de 2020, a loja — assim como quase todos os espaços de varejo da Maçã no mundo — foi fechada por conta da pandemia de COVID-19. Alguns meses depois, em maio, ela teve algumas vidraças quebradas e produtos roubados após os protestos contra o assassinato de George Floyd.

Nos dias seguintes, os tapumes instalados na frente da loja tornaram-se um belo mural em homenagem a Floyd, pintado coletivamente por protestantes e artistas locais. A arte foi doada à ONG Don’t Shoot PDX, e, em seu lugar, a Apple instalou cercas de metal (não muito elegantes) no entorno da loja para proteger o espaço. Pois as cercas, colocadas em fevereiro de 2021 para preparar a loja para a reabertura, finalmente estão de saída.

Apple Pioneer Place protegida com cercas de metal | Imagem: The Oregonian

De acordo com o jornal The Oregonian, a Apple apresentou recentemente uma proposta para trocar a proteção por uma sofisticada barreira de policarbonato, que seria instalada na própria estrutura da loja a cerca de 75cm dos enormes painéis de vidro que compõem sua fachada.

A ideia é proteger as vidraças (e a própria loja) de possíveis ataques e invasões no futuro, uma vez que o policarbonato é bem mais resistente que vidro. Além disso, a Maçã afirmou que consegue substituir as placas protetoras feitas do material quase instantaneamente — ao contrário das enormes placas de vidro da fachada interna, que só têm um fabricante nos Estados Unidos e demoram semanas (ou meses) para serem substituídas.

A Apple apresentou o projeto recentemente, numa reunião virtual com representantes da vizinhança e da cidade de Portland. Um dos participantes capturou a tela do render apresentado pela Maçã, que pode ser visto acima. Abaixo, para contexto, lembrem-se da fachada original da loja, antes das cercas de metal.

Ainda não se sabe quando a Apple iniciará as obras para instalar as proteções de policarbonato na loja, mas o projeto ainda está em fase conceitual — e poderá, portanto, ser alterado até a finalização. Segundo um dos participantes da reunião, a ideia é que a Maçã comece a instalar as placas no verão do hemisfério norte.

via AppleInsider