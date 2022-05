Microsoft Edge ganhará VPN própria, mas com limitações

Parece que as grandes empresas do universo da internet estão enfim se ligando para a importância da VPN numa navegação segura: a Mozilla já oferece uma opção (paga) embutida no Firefox, enquanto a Apple disponibiliza a Retransmissão Privada (que não é exatamente uma VPN, mas funciona de maneira parecida) para assinantes do iCloud+. Agora, a Microsoft também está entrando na onda.

De acordo com uma nova página de suporte da empresa, o navegador Edge ganhará em breve uma ferramenta de VPN própria, chamada Rede Segura do Microsoft Edge, que poderá ser utilizada de maneira gratuita pelos usuários. O recurso já está em testes e será liberado em breve para o público geral por meio de uma atualização de segurança para o browser.

Segundo a empresa, o recurso é disponibilizado em parceria com a Cloudflare (assim como a Retransmissão Privada do iCloud+). E há algumas limitações: para início de conversa, a ferramenta limita o tráfego “protegido” a apenas 1GB por mês — você pode acompanhar o uso de dados no próprio menu contextual do navegador, e uma vez atingido o limite, a VPN só pode ser utilizada novamente no mês seguinte.

Outro fator a ser considerado é que, para usar o recurso, você precisa logar numa conta da Microsoft, e alguns dados de suporte e diagnóstico serão coletados pela empresa e pela Cloudflare. A Microsoft promete que todos esses dados são completamente apagados a cada 25 horas, mas ainda assim o detalhe meio que “apaga” os principais benefícios do uso de uma VPN — que são justamente relacionados à privacidade e à proteção dos seus dados.

O fato é que a Rede Segura do Microsoft Edge chegará em breve, em data ainda não divulgada, ao navegador. Quem pretende usar?

