Nikolaj Coster-Waldau fará parte de nova série do Apple TV+

O ator Nikolaj Coster-Waldau fará parte do elenco da série “The Last Thing He Told Me”, ainda em produção pelo Apple TV+. O artista ficou conhecido pelo seu trabalho (como Jaime Lannister) na famosíssima série “Game of Thrones”, da HBO, que lhe rendeu indicações ao Emmy. Ele se junta a outros nomes já confirmados, como Jennifer Garner (“De Repente 30”) e a diretora Olivia Newman (“Um Lugar Bem Longe Daqui”).

A série é baseada em um livro homônimo da autora Laura Dave, responsável pela produção e pelo roteiro junto a Josh Singer. Além de ser marido da escritora, ele recebeu o Oscar pelo filme “Spotlight – Segredos Revelados”.

Reese Witherspoon e Lauren Neustadter estarão, ainda, no papel de produtoras executivas, sob o guarda-chuva da empresa Hello Sunshine — também envolvida na realização de “The Morning Show“, entre outros sucessos do Apple TV+.

O enredo trata de uma mãe que, após o desaparecimento do marido, inicia um inesperado relacionamento com a enteada. Ainda não há data confirmada para o lançamento de “The Last Thing He Told Me”.

