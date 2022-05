Por R$1.820, Apple começa a vender cabo Thunderbolt 4 de 3m

Está à procura de um cabo Thunderbolt 4 com uma extensão, digamos, mais acentuada? Tem R$1.820 dando sopa por aí? Pois a Apple acabou de lançar o acessório certo para você: a versão de 3 metros do seu cabo Thunderbolt 4.

Na loja brasileira da Apple, o acessório pode ser adquirido por R$1.819 em até 12x sem juros, ou muito mais palatáveis R$1.637,10 à vista. Nos Estados Unidos, o acessório custa US$160 — também um valor deveras assustador para um cabo, mas ainda assim um pouco menos hilário.

Vale notar o nosso artigo recente destacando um vídeo que mostra a tecnologia embarcada nos cabos Thunderbolt 4 da Apple: dentro de um espaço minúsculo, a empresa emprega uma construção altamente complexa de chips, camadas de proteção e cabos internos — um deles, com nada menos que 19 fios de conexão. Tudo isso para permitir que o acessório transfira dados a até 40Gb/s e energia a até 100W, o que realmente não é pouca coisa.

Além disso, o acessório já vem com a construção reforçada de alguns cabos recentes da Maçã, com um design trançado que oferece mais resistência e evita a formação de nós. Ele funciona em Macs com portas Thunderbolt 3/4 (USB-C) e quaisquer acessórios compatíveis com a interface, como o Studio Display, o Pro Display XDR, HDDs e SSDs externos, bases, docks, hubs e afins.

Um produto bastante sólido, portanto — não obstante o valor escandaloso. Lembrando que, caso você não precise superar distâncias tão significativas, pode economizar alguns trocados e levar para casa a versão menor do cabo, de 1,8 metro, que já é vendido pela Apple há algum tempo e custa R$1.479 (R$1.331,10, à vista) — ou US$130 lá fora.

E aí, quem vai?

via MacGeneration