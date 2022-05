Roda do Twitter: recurso que restringe tweets a grupo de amigos é lançado

Há alguns meses, a gente vem falando sobre um recurso bastante esperado e que está sendo desenvolvido pelo Twitter: o Circles. Trata-se de uma espécie de Amigos Próximos (do Instagram), o qual permitirá que usuários escrevam tweets para uma parcela selecionada de seguidores.

Agora, a rede social finalmente começou a testar o recurso e já revelou detalhes de como ele funcionará — inclusive o seu nome aqui no Brasil. Enquanto a gente achava que ele se chamaria “Círculos”, e seguiria a linha do original em inglês, o nome escolhido foi Roda do Twitter.

Certos Tweets são para todo mundo, enquanto outros são apenas para os seletos. Você decide! A Roda do Twitter permite adicionar até 150 pessoas que receberão Tweets exclusivos quando você quiser falar com um público reduzido. Disponível em versão teste, para alguns de vocês. pic.twitter.com/a6GCW1TMAL — Twitter Seguro 🇧🇷 (@TwitterSeguroBR) May 3, 2022

O recurso aparecerá pela primeira vez na hora de escrever um novo tweet, momento em que a rede social questionará se o usuário pretende compartilhar a publicação para um público menor.

Não se acanhe: fale o que está pensando. Somente sua Roda do Twitter poderá ver e responder seu tweet.

Caso o usuário aceite a proposta, será apresentada uma seção para escolher quais pessoas farão parte da roda. Ninguém será notificado quando for adicionado e quem estiver no grupo de amigos selecionados conseguirá ver as respostas enviadas à publicação.

O Twitter deixou claro que a nova funcionalidade já está disponível para alguns usuários — inclusive, muitos deles já estão compartilhando capturas de tela dela em funcionamento na rede social. 😉