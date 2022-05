1Password libera oferta especial para o Dia Mundial da Senha

Que o 1Password é um dos gerenciadores de senhas mais completos do segmento, não é novidade — tanto é que falamos sobre ele com bastante frequência aqui no MacMagazine.

Se você, no entanto, ainda não teve a chance de experimentar o serviço por conta do preço, saiba que hoje você não poderá usar essa desculpa: o 1Password liberou uma ótima oferta em celebração ao Dia Mundial da Senha, comemorado hoje (5/5).

Hoje, é possível ganhar US$20 de desconto no primeiro ano do 1Password Families — modalidade na qual é possível adicionar até cinco familiares (sem limite de dispositivos) por US$5/mês (US$60/ano).

Com a oferta de hoje, você pagará US$40/ano no plano familiar, pouco mais de US$3 por mês.

Ademais, no plano familiar o recurso de cofres compartilhados permite que os membros da família escolham o que desejam compartilhar (ou manter privativo), além de todos os outros recursos já conhecidos da versão paga do 1Password.

Vale notar que, nesta semana, o 1Password 8 foi disponibilizado para Macs. É possível fazer o download dele aqui.

