App Conecte SUS permite adicionar certificado de vacinação (COVID-19) à Carteira do iOS

Ótima notícia para quem não aguenta mais entrar no app Conecte SUS para gerar o certificado de vacinação para a COVID-19. 😅

A mais nova versão do app (3.4.5) permite que você gere e armazene o certificado no aplicativo Carteira (Wallet). Basta abrir o Conecte SUS e gerar o certificado normalmente. Ao fazer isso, um novo botão “Adicionar à Carteira da Apple” será exibido na parte inferior do certificado.

Basta então tocar ali para armazenar o comprovante no app Carteira, facilitando — e muito — a exibição das informações em questão. Vale notar que esse cartão armazenado na Carteira tem validade apenas em território nacional ou seja, não será possível usá-lo em viagens internacionais — o que é uma pena. Quem sabe numa futura versão, na qual o governo utilize a API oficial da Apple, não é mesmo?

No mais, a nova versão também trouxe melhorias no certificado em si, atualização de informações de transplantes e do peso saudável, além de um novo link do suporte “Fale com Conecte SUS”.

dica do Dalvan Cunha