App SmartGym ganha novos e poderosos recursos fitness

Um dos aplicativos mais populares (e elogiados) para Apple Watch, o SmartGym — do desenvolvedor brasileiro Mateus Abras — lançou hoje mais uma grande atualização (versão 6.0). Com ela, o app agora conta com poderosos recursos, mantendo a facilidade de uso já conhecida.

O primeiro recurso que vale destacar é o Fadiga Muscular, que disponibiliza de forma fácil informações sobre o estado muscular dos usuários e até mesmo quanto uma determinada rotina de exercícios exigirá dos músculos. Tudo isso, é claro, com a ajuda da inteligência artificial Smart Trainer.

O legal é que a nova funcionalidade é executada localmente no relógio, o que elimina a necessidade de o iPhone estar por perto ou que exista uma conexão com a internet no aparelho.

Outra novidade é a chegada das Tags, uma funcionalidade para ajudar usuários a organizarem as suas diferentes rotinas. Com elas, é possível determinar várias combinações de rotinas usando tags como “Treino em Casa” e “Treino HIIT”, por exemplo. Enquanto isso, outra rotina pode contar apenas com uma dessas tags e ser facilmente encontrada na busca.

Com a nova versão do SmartGym, também é possível sincronizar a tela do iPhone com a do Apple Watch, o que é essencial para quem gosta de ter o smartphone sempre por perto — mesmo que o app funcione perfeitamente de forma independente. Ao selecionar um exercício em um dispositivo, ele será automaticamente sincronizado no outro.

Também está chegando ao SmartGym o Compartilhamento Familiar. Essencial para assinantes do SmartGym Premium+, a modalidade por assinatura custa o valor de duas assinaturas individuais e, com ela, usuários podem compartilhar os benefícios da versão pomposa do app com seus familiares.

Para completar, temos agora a visualização mensal do histórico, uma atualização do já citado Smart Trainer, e o lançamento de uma seção para mostrar os registros pessoais dos treinos dos usuários — além de também um widget para reunir os dados mais importantes sobre o progresso semanal dos usuários.

Taí um app que constantemente evolui, a passos largos.