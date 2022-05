Apple pagará a donos de iPhones 4s lentos após o iOS 9

A Apple concordou em indenizar um grupo de usuários de iPhones 4s nos Estados Unidos que processaram a empresa alegando problemas de desempenho com o iOS 9 — a última versão do sistema compatível com o aparelho. Cada integrante da ação coletiva, aberta no fim de 2015, deverá receber US$15 em indenização da Maçã.

A ação é composta por mais de 100 usuários dos estados de Nova York e Nova Jersey e acusa a gigante de Cupertino de praticar propaganda enganosa quanto ao desempenho da nona versão de seu sistema operacional móvel. Para isso, o grupo cita uma mensagem veiculada pela empresa na página do iOS 9 que prometia ganhos de performance para aparelhos compatíveis com o software — o que inclui o iPhone 4s.

O iOS 9, vale lembrar, foi lançado no final de 2015 junto aos iPhones 6s e 6s Plus. Apesar de trazer boas novidades como as Sugestões da Siri e o Picture in picture (PiP) para o iPad, o sistema foi bastante criticado por piorar ainda mais a performance de aparelhos como o iPhone 4s — que já tinha sofrido uma queda de desempenho com o iOS 8.

De acordo com o processo, a Apple destinou US$20 milhões (R$99,4 milhões) para indenizar usuários de iPhones 4s que se sentiram prejudicados pela atualização, totalizando US$15 dólares para cada dispositivo elegível. Quem tiver interesse em receber o valor deverá enviar uma declaração sob pena de perjúrio atestando que instalou o iOS 9 em seu iPhone 4s e que notou uma queda brusca de desempenho.

A Apple afirmou, ainda, que criará um site dedicado para que clientes interessados em participar da ação cadastrem seus dados e o número de série de seus aparelhos (se possível).

