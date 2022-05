★ Apple Watch quebrado? Deixe-o novo, com desconto e frete grátis! Só este mês!

Se você está com o seu Apple Watch quebrado e tem adiado esse reparo, a sua hora de mudar essa situação chegou!

A Loja do Sapo é uma assistência especializada em produtos Apple de Belo Horizonte (MG). Ela é uma das poucas assistências do mercado capaz de trocar somente o vidro do Apple Watch, mantendo o seu display original e, consequentemente, a qualidade de luminosidade e legibilidade do produto.

E não importa qual é o modelo do seu Watch: desde o Series 1 até o mais recente lançamento da Apple, o Series 7, a Loja do Sapo consegue resolver, em seu laboratório localizado em BH, o vidro quebrado do seu Apple Watch.

Um reparo desses exige conhecimento e equipamentos sofisticados. Mas se engana quem pensa que é preciso gastar quase o preço de um novo Apple Watch para isso.

Os valores em si chegam a ser 50% menores que o preço cobrado pelas assistências da Apple — isso sem contar com a condição especial para leitores do MacMagazine, que você já, já ficará sabendo. 😉

Frete grátis na devolução e desconto para leitores do MacMagazine

E tem mais! Além de qualidade no serviço, solução para o seu Watch danificado e um ano de garantia, a Loja do Sapo está oferecendo para leitores do MM 10% de desconto em todos os reparos, além de frete grátis na devolução do seu aparelho. Mas é só durante o mês de maio!

Sobre a garantia, vale um adendo: quando o Apple Watch cai e quebra por conta do impacto, ele automaticamente deixa de ser um produto à prova d’água. Ao reparar o relógio, essa resistência não volta. O funcionamento do relógio, contudo, é perfeito e você tem garantia de um ano para qualquer futuro problema ligado à troca da peça.

Isso mesmo: apesar de ficarem em Belo Horizonte, você pode enviar o seu relógio quebrado de qualquer canto do Brasil para eles via SEDEX. Em muito pouco tempo, o pessoal faz o reparo e envia o aparelho de volta para você, que receberá o dispositivo reparado, novinho e pronto para uso.

Se você é morador da Grande BH, pode contar ainda com o serviço de delivery da empresa, sem cobrança de taxa.

A Loja do Sapo

Pelo site da empresa, é possível visualizar todos os serviços e produtos oferecidos. Para realizar agendamentos, ligue na central (31) 3144-7070, entre em contato por WhatsApp ou por Direct do Instagram.