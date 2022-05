Bug do Outlook no Mac faz download de arquivo sem permissão

Um bug no Outlook, cliente de email da Microsoft, está fazendo com que um arquivo chamado TokenFactoryIframe seja baixado no macOS ao acessar o web app da plataforma pelo Safari — em alguns casos, esse download é feito *toda* vez que usuários acessam o serviço, múltiplas vezes no dia.

Publicidade

O arquivo, que tem um tamanho de 0KB, é baixado automaticamente para o disco rígido do Mac e, por não ter uma extensão, ele não pode ser aberto. O bug, porém, não é reproduzido em PCs, de acordo com as reclamações.

Alguns usuários inicialmente acreditavam que o arquivo poderia ser um tipo de malware — no entanto, embora irritante, ele não representa nenhum risco para a máquina. Segundo um porta-voz da Microsoft, a finalidade original do arquivo era “atuar como elemento para veicular conteúdo interativo ou vídeos no site”.

Usuários podem contornar o bug (enquanto uma solução definitiva não é lançada), alternando para outros navegadores para acessar o serviço de email — embora haja relatos do mesmo problema no Firefox. Alternativamente, é possível bloquear o download de arquivos pelo Outlook no Safari, como detalhado abaixo.

Publicidade

Abra o Safari, mas não faça login no Outlook; No menu superior, clique em “Safari” e seleciona a guia “Preferências”; Clique na aba “Sites” e selecione “Downloads” na coluna à esquerda; Na lista de sites com permissões de download, localize e negue todas as entradas do Outlook e do Office; Uma vez feito, saia das Preferências.

Vale notar que isso interromperá todos os downloads do Outlook, portanto, quando você precisar baixar um arquivo de um email, terá que habilitar os downloads temporariamente.

via Windows Latest