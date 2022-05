Como ativar o Cancelamento Ativo de Ruído em só um AirPod Pro

Parece mentira, mas os AirPods Pro já estão no mercado há mais de dois anos.

Lançados em outubro de 2019, o grande chamariz dessa nova linha foi a inclusão do Cancelamento Ativo de Ruído — o que acaba sendo ideal para aqueles momentos em que você deseja “mergulhar” na música, sem ter que ouvir os sons externos.

O que muita gente não sabe é que a Maçã possibilita que você use apenas um AirPod Pro com esse recurso ativado. Veja, a seguir, como proceder!

Como usar um AirPod Pro com cancelamento de ruído no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e toque em Acessibilidade. Em seguida, toque em AirPods e selecione o seu fone de ouvido. Por fim, ative “Cancelamento de Ruído com Um AirPod”.

Como usar um AirPod Pro com cancelamento de ruído no Apple Watch

Com os fones devidamente conectados ao iPhone emparelhado no Apple Watch, abra os Ajustes (no relógio mesmo) e vá até Acessibilidade » AirPods. Depois de selecionar o seu fone, ative “Cancelamento de Ruído com Um AirPod”.

Como usar apenas um AirPod Pro com cancelamento de ruído na Apple TV

Na set-top box da Maçã, abra os Ajustes, vá até Acessibilidade » AirPods e ative “Cancelamento de Ruído com Um AirPod”.

Obviamente, com o outro ouvido desobstruído o efeito não será tão impactante assim. Mas deve ajudar a você se concentrar mais no que está saindo do único AirPod. 😉

