Facebook descontinuará iniciativas de podcast e áudio

Segundo a Bloomberg, o Facebook descontinuará a seção de podcasts em seu aplicativo, bem como a função de salas de áudio e os Soundbites (clipes de áudios que podem ser compartilhados na rede social). Segundo o veículo, a partir de 3 de junho, nada disso estará mais disponível.

As funcionalidades foram anunciadas no ano passado, como uma maneira de reagir à explosão da rede de áudio Clubhouse. No mesmo período, podcasts também começaram a ganhar bastante tração, de modo que outros concorrentes, notadamente o Spotify, concentraram esforços na área.

A Apple, vale ressaltar, não esqueceu dos programas de áudio. Também em 2021, foi criada a possibilidade de assinatura no Apple Podcasts, bem como oferecidas métricas mais específicas para os criadores.

Todavia, o mercado vem arrefecendo. O Spotify, por exemplo, diminuiu a quantidade de programas exclusivos com que tinha contrato. O Clubhouse, antes febre, perdeu bastante relevância com o passar dos meses. E o Facebook não está imune a essa tendência.

Somando-se a isso o foco da Meta (empresa-mãe do Facebook, bem como do Instagram e do WhatsApp) em vídeos, é possível compreender por que a área de áudio está saindo da rede social. “Estamos constantemente avaliando os recursos que nós oferecemos, de maneira que foquemos nas experiências mais significativas”, disse um porta-voz da empresa.

Não será mais possível adicionar podcasts à plataforma a partir desta semana, enquanto as demais funções irão desaparecendo paulatinamente. O Facebook afirma que não planeja avisar diretamente aos usuários sobre a decisão, devendo os criadores fazê-lo. A função não tinha grande difusão no aplicativo — também parte do motivo de seu fim —, de modo que não deverá haver grande impacto.