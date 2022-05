“Severance” foi a série mais assistida do Brasil no último mês, diz JustWatch

A JustWatch publicou recentemente seu levantamento dos filmes e das séries mais assistidos nas plataformas de streaming em abril de 2022, e as notícias para o Apple TV+ são excelentes — e melhores ainda para a equipe de “Severance” (“Ruptura”), série de mistério que teve sua primeira temporada encerrada recentemente no serviço.

De acordo com o site, que faz uma estimativa da audiência com base nas pontuações de popularidade de cada conteúdo, “Severance” foi a segunda série mais assistida em plataformas digitais ao longo do mês passado — apenas os episódios finais de “Better Call Saul”, da Netflix, superaram a série da Maçã no levantamento global.

Outra produção do Apple TV+, “Slow Horses”, também entrou no Top 10 global, em oitavo lugar. No levantamento de filmes, “CODA” mostrou que continua com bastante fôlego após a vitória máxima no Oscar — o longa foi o quinto mais assistido nas plataformas digitais em abril último.

Voltando a “Severance”, as notícias para a série são ainda mais animadoras no Brasil: levando em conta apenas os dados relativos à nossa querida república, a série da Maçã foi a mais assistida do último mês, superando sucessos como “Cavaleiro da Lua”, do Disney+, e “This Is Us”.

“WeCrashed”, também do Apple TV+, ficou em nono lugar no levantamento, enquanto “CODA” — que, no Brasil, é exibido pelo Amazon Prime Video, mas não deixa de ser uma produção da Apple — foi a sexta produção mais assistida entre os longas-metragens.

Nada mau, hein?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

