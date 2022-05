Spaces do Twitter ganham estatísticas para anfitriões e mais melhorias

As atenções recentes podem estar todas voltadas para a famigerada Roda, mas o Twitter continua evoluindo os Espaços (Spaces), suas salas de conversa por áudio inspiradas no Clubhouse (lembra dele?). Hoje, a rede anunciou algumas novidades interessantes para anfitriões e usuários da ferramenta.

Para início de conversa, anfitriões e coanfitriões finalmente terão acesso a estatísticas de cada Space diretamente pelo aplicativo do Twitter. Um novo botão na tela da conversa permitirá aos administradores acessar uma contagem exata (e em tempo real) de ouvintes totais, ouvintes naquele momento, replays do conteúdo, total de pessoas que falaram na conversa e a duração do papo.

learn more about your Space ✍️



Hosts and co-hosts on iOS and Android will now have access to analytics like total live listeners, total replays, and speakers — take a look and let us know what you think! pic.twitter.com/OrCDKJXOhx — Spaces (@TwitterSpaces) May 4, 2022

As novidades representam mais um aprofundamento da tentativa de tornar a ferramenta atraente para criadores de conteúdo. O Twitter já oferece a possibilidade de disponibilizar Spaces pagos, com venda de ingressos, e a tela de estatísticas certamente será mais uma aliada importante de quem usa a funcionalidade profissionalmente.

Do lado dos usuários, ficará mais fácil seguir os anfitriões e participantes de um determinado Space: após o final da conversa, será exibida uma lista de todas as pessoas que falaram na sala, e você poderá seguir aquelas que quiser com apenas um toque.

Além disso — a começar no Android, e em breve no iOS —, o Twitter passará a dar mais contexto aos Spaces que você vê no topo da interface do app: será possível conferir, por exemplo, detalhes sobre os anfitriões do Espaço, os assuntos tratados na conversa e as pessoas que compartilharam o papo.

Além disso, alguns anfitriões poderão também compartilhar os Spaces como uma espécie de “cartão” na própria linha do tempo do Twitter — mais ou menos como um tweet interativo, que outros usuários podem usar para entrar imediatamente na conversa ou interagir normalmente, com respostas, retweets e curtidas.

we’re testing a feature you’ve been asking for



when some Hosts start a Space, a Space card will be sent as a Tweet so listeners can reply, engage, and share…straight from the Space! we hope it makes it easier to see and participate in the convo. now testing on iOS and Android! pic.twitter.com/ioB6xpSwZA — Spaces (@TwitterSpaces) May 5, 2022

As novidades nos Spaces estão em testes e deverão surgir para os usuários em breve — exceto as estatísticas, que já estão no ar no iOS e Android. E aí, curtiram?

