WhatsApp começa a liberar reações a mensagens para usuários

Depois de meses em testes, enfim o WhatsApp começou a liberar, hoje, a possibilidade de reagir a mensagens — algo que já está disponível no Telegram e no iMessage, por exemplo, há bastante tempo.

O lançamento do recurso foi divulgado pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em sua página no Facebook. Vale notar que a funcionalidade havia sido anunciada oficialmente em meados do mês passado.

Como já informamos, o recurso permite que usuários reajam rapidamente às mensagens com um emoji — com seis opções disponíveis inicialmente: “Curtir”, “Amor”, “Rir”, “Surpreso”, “Triste” e “Obrigado”. Vale notar que o mensageiro já está testando a possibilidade de incluir ainda mais opções de emojis.

O processo para reagir nas mensagens do WhatsApp não é muito diferente do que outros apps já oferecem — ou seja, basta tocar e segurar sobre a mensagem que você deseja reagir e escolher uma das seis opções de emoji mencionadas acima.

Além disso, se você estiver reagindo a uma mensagem em grupo, também verá uma contagem de reações ao lado dos emojis mais usados para reagir à mensagem.

We’re excited to announce that reactions are coming to WhatsApp starting with 👍❤️😂😮😢🙏 and with all emojis and skin-tones to come. pic.twitter.com/086JnVS5Ey