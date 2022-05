Apple I, com número de série escrito à mão por Jobs, é leiloado

Com o tempo, dispositivos que significaram grande inovação vão se tornando relíquia. Isso é em especial verdade quando estamos falando de empresas que se tornaram bem-sucedidas, como é o caso da Apple. Modelos do primeiro computador produzido pela empresa, por exemplo, já foram leiloados.

E é isso que está acontecendo agora: mais uma unidade do Apple I está sendo leiloada. Essa tem o número de série 01-0050 , que foi escrito à mão na placa-mãe por ninguém menos que Steve Jobs. Esse computador é o primeiro com esse detalhe, além de ser o primeiro a ser vendido em muitos anos.

Conforme informa a casa de leilões Goldin, cerca de 200 unidades do Apple I foram produzidas no total. Após o lançamento do segundo modelo, houve uma campanha de descontos com trade-ins. As máquinas devolvidas foram destruídas, de modo que são poucas as que sobraram, fazendo do objeto algo bastante raro.

Estão incluídas, ainda, reproduções do certificado de garantia e manual de instruções, assinado por Ronald Wayne e Steve Wozniak, que também escreveu o icônico “Think Different” (“Pense Diferente”, em tradução livre) na capa. Daniel Kottke, um dos primeiros funcionários da Apple, verificou o computador e atestou que ele está funcionando.

Além disso, vão junto do Apple I um monitor Sanyo VM-4509, um teclado Datanetics e um leitor de fita cassete. Originalmente, a máquina não era vendida acompanhada desses periféricos, mas o mero fato de ter a placa-mãe totalmente montada já era inovador para 1976.

Também estão sendo leiloados uma MacTV, produto lançado em 1993 que tentava hibridizar computador e televisão, bem como um conjunto de objetos pessoais de Jobs, que inclui uma camisa, uma foto e seu crachá da empresa NeXT.

O lance máximo para o Apple I até agora foi de US$250.000. O leilão vai até o dia 21 de maio. Animado para desembolsar alguns milhares de dólares pela relíquia? 😁

via MacRumors