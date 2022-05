Apple restaurará API que modificava velocidade no Music

O iOS 15.4 trouxe muitas boas novidades, como a possibilidade de usar o Face ID com máscara e o Controle Universal. Porém, ele acabou também trazendo pequenas frustrações para alguns desenvolvedores, como é o caso da remoção de uma API do Apple Music para terceiros.

Permitindo alterar a velocidade de reprodução de músicas — coisa que o app oficial do Apple Music não suporta —, a API era usada por desenvolvedores de apps como o Perfect Tempo e foi removida pela empresa com o lançamento do iOS 15.4.

Porém, Joe Kun, engenheiro de software da Maçã, deu uma ótima notícia para quem havia se decepcionado com a remoção: a API será reintroduzida no iOS 15.5 (atualmente em fase beta).

Reavaliamos nossa decisão anterior de desativar a alteração da taxa de reprodução do conteúdo de assinatura do Apple Music em aplicativos de terceiros, e chegamos à conclusão de que poderíamos ativar essa funcionalidade com segurança novamente, assim como antes do lançamento do iOS 15.4.

Segundo ele, a API foi reintroduzida na quarta beta da futura versão do iOS, a qual foi lançada nesta semana. Ao contrário da versão 15.4 do sistema operacional da Maçã, a futura não virá com muitas novidades, visto que a chegada do iOS 16 está relativamente mais próxima.

via MacRumors