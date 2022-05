Apple TV+: elenco de “The Last Thing He Told Me” ganha mais 3 nomes

A direção de elenco de “The Last Thing He Told Me” é a equipe mais produtiva do Apple TV+ neste momento. Só nos últimos dias, noticiamos aqui a chegada de Nikolaj Coster-Waldau (“Game of Thrones”) e Aisha Tyler (“Criminal Minds”) à lista de talentos da série; hoje, mais três nomes também entraram para o elenco da produção.

De acordo com a Variety, chegaram recentemente à série Geoff Stults (“Little Fires Everywhere”), John Harlan Kim (“The Librarians”) e Augusto Aguilera (“Too Old To Die Young”).

John Harlan Kim, Geoff Stults e Augusto Aguilera

A série, como se sabe, estrelará Jennifer Garner (“De Repente 30”) e Angourie Rice (da trilogia “Homem-Aranha”) como Hannah e Bailey, madrasta e enteada que desenvolvem uma relação inesperada enquanto buscam por Owen (Coster-Waldau), marido e pai (respectivamente) das duas, que sumiu repentinamente.

Na história, Stults viverá Jake, ex-noivo de Hannah. Harlan Kim será Bobby, namorado de Bailey, enquanto Aguilera interpretará Grady, delegado que investiga o desaparecimento de Owen.

A produção, baseada no livro de Laura Dave, será dirigida por Olivia Newman (“Um Lugar Bem Longe Daqui”) e terá o roteiro escrito por Dave em parceria com seu marido, o vencedor do Oscar Josh Singer (“Spotlight – Segredos Revelados”). Reese Witherspoon e Lauren Neustadter serão produtoras executivas, sob o guarda-chuva da empresa Hello Sunshine.

