China: funcionários de fornecedora da Apple tentam furar bloqueio

Centenas de trabalhadores de uma fábrica da Quanta Computer, em Xangai (China), entraram em conflito com as autoridades ontem após tentarem furar um bloqueio criado para mantê-los dentro das instalações da empresa — medida que faz parte da política de contenção do Coronavírus (COVID-19) do país.

De acordo com informações da Bloomberg, as tensões se iniciaram logo após um grupo de funcionários ter sua volta para os dormitórios da fábrica impedida por oficiais. No vídeo abaixo, é possível ver alguns trabalhadores empurrando barreiras e guardas vestidos com roupas de proteção.

Assim como muitas instalações no país asiático, a fábrica de Xangai da Quanta Computer — responsável pela fabricação de MacBooks Pro — opera sob um sistema de “gerenciamento de circuito fechado”, projetado para evitar a transmissão da COVID-19 ao diminuir o deslocamento dos funcionários. O contato com qualquer pessoa fora dessas bolhas é estritamente proibido, o que inclui familiares.

Ainda de acordo com o veículo, uma funcionária da fábrica disse estar preocupada com as restrições pois há casos positivos da doença dentro da instalação. Outro trabalhador declarou que as pessoas estavam “ficando cansadas e frustradas” com as restrições.

A Quanta Computer é uma das várias empresas afetadas pelos intensos lockdowns implementados pelo governo chinês nas últimas semanas, os quais tem causado atrasos significativos para a Apple e outras empresas. A instalação de Xangai havia voltado a operar recentemente, mas com capacidade reduzida.