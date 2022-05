Com multiplayer, Badland Party chega ao Apple Arcade

Como divulgado pela Maçã no início desta semana, o jogo Badland Party é a mais nova adição da sua plataforma de jogos, o Apple Arcade. Além de acompanhar as duas primeiras versões, o game traz uma lufada de ar fresco com a adição de um modo multijogador — e o restante é a clássica aventura que deixa qualquer um hipnotizado por horas.

Mais precisamente, você terá que rolar, voar, nadar, mergulhar e muito mais — seja no modo single player ou multiplayer — para sobreviver a novos níveis e derrotar inimigos. Seu objetivo continua o mesmo: salvar os Clones dos perigos das máquinas.

Esteja você jogando sozinho, com amigos ou familiares, os controles do Badland Party são simples e intuitivos. Você toca na tela para avançar seu personagem — mas muitos parâmetros influenciam o comportamento das bolas de pelo.

Alguns dos principais recursos do jogo incluem:

Modo multijogador de 2 a 4 jogadores (locais ou online) com suporte de controles e telas divididas;

Modo aventura cooperativo com 40 níveis;

30 personagens desbloqueáveis;

Controles intuitivos de dois toques combinados com um design inovador;

Experiência audiovisual altamente imersiva (ainda melhor com fones de ouvidos);

Desafios semanais para subir cada vez mais no placar;

De acordo com os desenvolvedores, mais conteúdos serão lançados nas próximas atualizações do jogo — então certamente haverá missões suficientes para manter os aventureiros bastante entusiasmados.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.