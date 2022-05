Designer Paria Farzaneh cria versão especial dos Powerbeats Pro

A Beats, subsidiária da Apple, segue com sua série de colaborações com artistas de diversas áreas para trazer versões especiais dos seus aparelhos. Hoje, os fones que estão ganhando uma edição especial são os Powerbeats Pro — e a collab, desta vez, é com a designer anglo-iraniana Paria Farzaneh.

Publicidade

Estilista baseada em Londres com um trabalho elogiadíssimo por unir as últimas tendências da moda global com temas baseados no seu país de origem, Farzaneh aplicou seu estilo de maneira bem marcante na edição especial dos Powerbeats Pro: tanto o estojo quanto os fones ganham uma coloração em tons de roxo e verde-claro. A caixa também é estilizada e traz adesivos especiais criados pela designer.

Indo além, Farzaneh convocou dois artistas da sua grife, Russell Maurice e Louis Morlet, para a criação de “Marzeh”, a escultura de um robô futurístico que aparece, conforme visto abaixo, nas fotos de campanha da edição especial dos fones. A ideia, segundo a designer, é criar um retrato verdadeiro “do presente e do futuro”.

Tirando o visual diferente, os fones — como de costume nessas edições especiais — são idênticos aos Powerbeats Pro comuns, com chip H1, emparelhamento rápido, bateria de 9 horas nos fones e recarga rápida no estojo.

Publicidade

Os Powerbeats Pro Paria Farzaneh estão sendo vendidos apenas na loja SSENSE por US$250 — mesmo preço dos fones “civis”. E aí, curtiram?

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors