Elenco de “Platonic”, série do Apple TV+, ganha quatro novos membros

Lá se vai mais de um ano e meio desde que falamos aqui sobre “Platonic”, vindoura série de comédia do Apple TV+ estrelada por Rose Byrne (“Physical”) e Seth Rogen (“Steve Jobs”). Pois hoje, enfim, temos mais notícias sobre a produção — ou, mais especificamente, quatro novos nomes para o seu elenco.

Os recém-chegados, de acordo com o Deadline, são: Luke Macfarlane (“Amor no Dia dos Namorados”), Tre Hale (“Amor e Monstros”), Carla Gallo (“Vizinhos”) e Andrew Lopez (“Não Vai Dar”).

Da esquerda para a direita: Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo e Andrew Lopez

A série, conforme anunciado, explorará os mecanismos de uma amizade platônica sob a ótica de Sylvia (Byrne) e Will (Rogen), dois melhores amigos de juventude que se afastaram. Ao se reencontrarem na fase adulta, os dois tentam se reconectar e consertar os erros que levaram ao afastamento; conforme a amizade vai consumindo demais de ambos, entretanto, suas vidas começam a se desestabilizar e eles passam a questionar suas escolhas.

Na história, Macfarlane interpretará Charlie, marido de Sylvia, enquanto Hale será Andy, amigo e parceiro de negócios de Will. Gallo, por sua vez, viverá Katie, melhor amiga de Sylvia, enquanto Lopez terá o papel de Reggie, principal investidor da cervejaria artesanal de Will.

“Platonic” será dirigida por Nick Stoller, de “Vizinhos” (filme no qual Rogen e Byrne viveram um casal, vale notar), e o diretor escreverá o roteiro com Francesca Delbanco. Todos serão produtores executivos, assim como Conor Welch, e a Sony Pictures Television produzirá a série para a Maçã.

Ainda não há mais informações sobre elenco, equipe ou filmagens, mas nós, como sempre, estaremos de olho.

