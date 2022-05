Estreias do dia no Apple TV+: “The Big Conn”, “Teerã” e mais

Hoje é sexta-feira, dia de lançamentos no Apple TV+! E hoje, especificamente, temos estreias para todos os gostos — desde documentários true crime a thrillers de espionagem internacionais e conteúdos infantis pra lá de charmosos.

Vamos ver? 👀

“The Big Conn: Fraude na Previdência Americana”

A primeira chegada do dia é a de “The Big Conn: Fraude na Previdência Americana”, série documental em quatro capítulos sobre os crimes reais de Eric C. Conn, responsável pelo maior caso de fraude do sistema previdenciário já registrado na história dos Estados Unidos.

Ao longo de anos, Conn roubou do governo e dos cidadãos uma quantia estimada em US$500 milhões, criando em torno de si uma vida nababesca — cheia de bordéis temáticos, múltiplos casamentos, mansões e iates de luxo. Enquanto isso, a polícia entra na sua cola para capturá-lo, mas as coisas não são tão simples quanto parecem.

Relembrem o trailer da docussérie:

“The Big Conn”, vale lembrar, tem a companhia de um podcast que complementará a história desenvolvida nas telas com mais entrevistas e detalhes dos bastidores. O programa, também em quatro episódios, já está disponível no Apple Podcasts.

Voltando à série, ela tem criação dos documentaristas James Lee Hernandez e Brian Lazarte, responsáveis por “McMillion$” e pela vindoura “The Jet”, também do Apple TV+. Vale conferir as imagens da première da série, realizada pela Maçã ontem no Pacific Design Center, em Los Angeles (EUA), com a equipe de produção e convidados especiais:

Os quatro episódios de “The Big Conn” já estão disponíveis na plataforma da Maçã.

2ª temporada de “Teerã”

Quem também está chegando hoje ao Apple TV+ é a 2ª temporada de “Teerã” (“Tehran”), o thriller israelense que conquistou o público da plataforma — e, em seus novos episódios, terá o reforço luxuoso da multipremiada atriz Glenn Close (“O Canto do Cisne”).

Na segunda temporada, a série seguirá a protagonista Tamar (Niv Sultan), agente do Mossad (serviço secreto israelense), nos novos desdobramentos da sua perigosa missão: infiltrar-se na capital iraniana sob uma identidade falsa para descobrir e destruir um possível reator nuclear. Com a falha da missão, ela precisa tramar um novo plano que colocará todos à sua volta em risco.

Relembrem o trailer da nova temporada:

Além de Sultan e Close, os novos episódios terão ainda a participação de Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi e Shila Ommi. A criação fica por conta de Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn, enquanto a direção será de Daniel Syrkin.

Assim como em “The Big Conn”, a Apple organizou um tapete vermelho para comemorar a estreia da segunda temporada de “Teerã” com boa parte do elenco e equipe da série. Confiram algumas imagens:

Dois episódios da nova temporada de “Teerã” já estão disponíveis no Apple TV+ — serão oito, no total, e os seguintes serão liberados a cada sexta-feira.

“Snoopy apresenta: Para Mamãe (e Papai) Com Carinho”

Por fim, para toda a família comemorar o Dia das Mães com as crianças, a estreia final de hoje é a do especial “Snoopy apresenta: Para Mamãe (e Papai) Com Amor” (ou “Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love”, no original).

O desenho animado tem uma história centrada em Patty Pimentinha, que não gosta muito da data comemorativa porque cresceu sem uma figura materna. Com a ajuda da amiga Marcie, entretanto, Patty começa a perceber que famílias podem ter muitos formatos e tamanhos.

Além disso, teremos, claro, participações de toda a turminha da série “Peanuts”, como Snoopy, Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally e o passarinho Woodstock. Relembrem abaixo o trailer do especial:

O especial, com 38 minutos de duração, tem direção de Clay Kaytis e as tradicionais vozes de Tyler Nathan, Terry McGurrin, Lexi Perri e grande elenco. Ele já está disponível no Apple TV+.

Divirtam-se! 🍿

