Facebook encerrará “Amigos nas Imediações” e outros recursos

O Facebook começou a notificar usuários que o recurso Amigos nas Imediações, bem como os alertas sobre o clima, serão descontinuados até o final deste mês (31 de maio).

A rede deu até 1º de agosto deste ano para usuários baixarem seus dados, incluindo o histórico de localização. Depois disso, todas as informações serão removidas (será?) automaticamente. No entanto, o Facebook esclareceu que continuará coletando esses dados para “outras experiências”.

Os alertas de Amigos nas Imediações e clima não estarão mais disponíveis após 31 de maio de 2022. As informações que você compartilhou que foram usadas para essas experiências, incluindo o histórico de localização e a localização em segundo plano, deixarão de ser coletadas após 31 de maio de 2022, mesmo se você tiver ativado anteriormente eles.

O Facebook começou a lançar o recurso Amigos nas Imediações no iOS e no Android em 2014. A funcionalidade mostra quais amigos estão próximos à você e o alerta para que você possa encontrá-los — algo como a opção de localizar pessoas com o app Buscar (Find My).

Vale lembrar que, nesta semana, o Facebook também anunciou seus planos de encerrar sua plataforma de podcast — menos de um ano após seu lançamento. Segundo a empresa, a mudança “faz parte de uma reavaliação mais ampla dos produtos de áudio”.

Pelo visto, o Facebook está reavaliando muitas coisas recentemente.

via 9to5Mac