Meta congela contratações e culpa a Apple

O Business Insider obteve um memorando interno da Meta em que David Wehner, diretor financeiro (Chief Financial Officer, ou CFO) da empresa, afirma que haverá um congelamento de contratações na companhia. A medida deu-se em razão de uma diminuição na receita no seu último trimestre fiscal.

Publicidade

Alguns motivos são expostos como justificativas para a medida, sendo o impacto de mudanças nas políticas de privacidade do iOS o primeiro. Os demais são a guerra na Ucrânia, o cenário macroeconômico geral, além do relaxamento de lockdowns, o que faz as pessoas ficarem menos tempo conectadas à internet.

O primeiro ponto posto é uma clara referência ao recurso Transparência no Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT). Ele dá aos usuários a opção “Pedir ao app para não rastrear”, o que limita a possibilidade de empresas usarem dados das pessoas indevidamente. Como assídua dessa prática, a Meta vem reclamando dela continuamente desde o seu lançamento.

A empresa de redes sociais, inclusive, já patrocinou anúncios de página inteira em jornais americanos de grande circulação tratando sobre o tema. Eles reverberaram o que sustenta a dona do Facebook, no sentido de que a função é excessiva e que limita a possibilidade de anúncios alcançarem consumidores efetivamente.

Publicidade

A Apple, desde a introdução dessas políticas antirrastreamento mais estritas, mantém a sua posição de que a privacidade é um direito fundamental dos usuários. Conforme discursou Tim Cook, CEO da empresa, numa conferência sobre o tema, a tecnologia não depende da exploração de uma profusão de dados, além de anúncios terem funcionado por anos sem serem direcionados.

Vale ressaltar, porém, que já era esperado um impacto nos lucros da Meta motivado pelas políticas da Apple, como mostramos aqui. O que vemos agora são os desenhos dessas consequências na prática.

via MacRumors