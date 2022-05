Usuários estão recebendo alertas fantasmas de AirTags

Como já mostramos aqui, os AirTags estão, infelizmente, sendo usados tambémpara rastrear pessoas inadvertidamente — e em geral sem seu conhecimento. Por esse motivo, a Apple vem criando medidas de coibir essa prática.

Quando um AirTag desconhecido está próximo de um iPhone, por exemplo, é exibida uma notificação que mostra as coordenadas para chegar ao dispositivo. Assim, pode-se entregá-lo a autoridades, visando descobrir quem foi o autor do ocorrido, além de fazer a vítima tomar conhecimento do que está acontecendo antes que a localização seja usada para cometer outros crimes.

A medida de fato evita abusos no uso dos AirTags e é importante. Todavia, o The Wall Street Journal identificou um problema: vários usuários estão recebendo notificações informando que há um rastreador nas proximidades, sem que realmente haja. Muitas vezes, isso ocorre no meio da noite, o que é sem bastante incômodo.

Outro aspecto estranho são as direções do suposto AirTag. Foi identificado um padrão nos alertas mostrados, os quais exibem o mapa com linhas vermelhas partindo da localização do usuário. Caso estivesse em movimento e seguindo esse caminho, o acessório estaria passando pelo meio de ruas, áreas de construção, ou até atravessando paredes.

Um porta-voz da Apple respondeu aos apontamentos do WSJ afirmando que é possível que os sinais de Wi-Fi tenham temporariamente confundido os serviços de localização do iPhone. Ele sugere as pessoas desativem e reativem os Serviços de Localização (Ajustes » Privacidade » Serviços de Localização) enquanto estão conectados a uma rede Wi-Fi.

O representante adicionou que, em áreas mais densamente povoadas, AirTags de terceiros podem gerar alertas errôneos sem que se tenha controle. A Apple já prometeu mais medidas para evitar tanto o rastreio indevido, incluindo esses alertas inadequados.

