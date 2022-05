Usuários relatam problemas com o Dolby Atmos em Apple TVs

Uma quantidade razoável de usuários têm relatado nos fóruns de suporte da Maçã problemas recorrentes com a tecnologia Dolby Atmos em suas Apple TVs. Boa parte das reclamações citam travamentos, áudios dessincronizados e, em alguns casos, reproduções sem som.

Os relatos mais antigos datam de junho 2021 e destacam, em sua maioria, a inconsistência com a reprodução de áudio — que parece afetar apenas alguns aplicativos, entre eles Netflix, TV e Disney+.

A única forma de contornar o problema, segundo alguns relatos, é desativando o Dolby Atmos por completo nos ajustes do tvOS, que atualmente se encontra na versão 15.4. Casos semelhantes também foram encontrados no Reddit e no AVS Forum.

O Dolby Atmos, vale lembrar, foi desenvolvido para conferir um efeito tridimensional ao som, tornando a exibição de filmes e séries bem mais imersiva. A Apple trouxe a tecnologia para a Apple TV com o tvOS 12, ainda em 2018. Ela também está por de trás do famoso Áudio Espacial (Spatial Audio), do Apple Music.

Alguém aí está sofrendo do mesmo problema?

