Vazam possíveis preços (mais caros) dos “iPhones 14”

A essa altura, já se sabe(?) basicamente tudo sobre os “iPhones 14” — os quatro modelos, a morte do mini, a chegada do “iPhone 14 Max”, o hole-punch duplo nos modelos Pro, as câmeras aprimoradas e muito mais. Falta, entretanto, uma informação importantíssima: os preços. E, de acordo com um possível vazamento recente, vem aumento por aí.

De acordo com o site MyDrivers [Google Tradutor], baseado em “relatórios internacionais”, a nova família dos flagships da Apple terá um aumento de US$100 em quase toda a linha — ou mais ou menos isso. Mais precisamente, os valores ventilados para os futuros modelos são os seguintes:

“iPhone 14”: US$800

“iPhone 14 Max”: US$900

“iPhone 14 Pro”: US$1.100

“iPhone 14 Pro Max”: US$1.200

Caso os preços provem-se reais, o único modelo que partirá do mesmo valor em relação ao seu antecessor é o “iPhone 14”. Por outro lado, com a provável saída de cena do modelo mini, teremos um novo “degrau” de preço na família, com o “iPhone 14 Max” saindo por preços a partir de US$900 — ou seja, a possibilidade de adquirir um flagship da Maçã por US$700, como é possível até a família do iPhone 13, deverá acabar.

No caso dos modelos Pro, o aumento é mais palpável: tanto o “iPhone 14 Pro” quanto o “iPhone 14 Pro Max” serão, caso comprovado o rumor, US$100 mais caros que os seus antecessores. Resta saber se o aumento se justificará por uma tecnologia embarcada mais avançada ou se a Apple simplesmente quer manter uma distância regulamentar para os modelos “não-Pro”.

Para efeito de comparação, eis os preços iniciais da família dos iPhones 13 nos Estados Unidos:

iPhone 13 mini: US$700

iPhone 13: US$800

iPhone 13 Pro: US$1.000

iPhone 13 Pro Max: US$1.100

Obviamente, tudo isso deve ser tratado como mera especulação, até porque a fonte não é lá das mais sólidas. Por outro lado, Jon Prosser já ventilou uma informação semelhante há alguns dias, o que mostra que, ao menos, os dados estão alinhados entre a indústria de rumores.

Também não há como dizer como esse possível aumento se traduziria nos valores dos “iPhones 14” no Brasil. Entretanto, considerando o histórico da Apple… bom, talvez seja uma boa ideia começar a encher o cofrinho, caso você tenha interesse em um dos vindouros modelos.

