WhatsApp libera até 512 pessoas em grupos, menos no Brasil

Ontem (5 de maio), falamos aqui que o WhatsApp havia começado a liberar as reações a mensagens para usuários. Mas essa não foi a única novidade que o mensageiro disponibilizou recentemente.

Como divulgado pela empresa, dois outros recursos que já haviam sido anunciados no mês passado também estão chegando aos dispositivos de usuários: a possibilidade de compartilhar arquivos de até 2GB e de criar grupos com até 512 participantes. Esse último, contudo, não está disponível no Brasil, ainda.

A indisponibilidade em terras tupiniquins está relacionada à implementação da ferramenta Comunidades, a qual permitirá a criação de espaços para que usuários participem de grupos relacionados a assuntos de interesse.

Conforme já informado, com base exclusivamente em nossa estratégia de longo prazo para o Brasil, esta funcionalidade só será implementada após ser testada em outros mercados, de acordo com o calendário já divulgado para as Comunidades no WhatsApp.

Esse recurso, como noticiamos, será lançado no Brasil só após as eleições presidenciais deste ano — embora o Ministério Público Federal (MPF) tenha solicitado um adiamento ainda maior para o lançamento dele.

Com relação à opção de enviar arquivos de até 2GB, o WhatsApp complementa que esse novo limite (bem maior que o de 100MB anteriores) será “muito útil para a colaboração em pequenas empresas e grupos escolares”. Além disso, um contador aparecerá quando você enviar ou baixar arquivos, para que você saiba quanto tempo falta para que a transferência seja concluída.