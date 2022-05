Como baixar e jogar Fortnite no iPhone/iPad

Se você acompanha minimamente o mundo de tecnologia ou de jogos, deve saber da novela polêmica envolvendo a Apple e a Epic Games, que produz o famosíssimo Fortnite.

Depois de violar os termos da App Store (ao implementar um sistema de pagamento próprio dentro do jogo, burlando o da Maçã), ele foi retirado da App Store em agosto de 2020.

Quase dois anos depois e muitas disputas judiciais, fato é que dificilmente veremos esse título retornar de forma oficial aos iPhones e iPads — a não ser que a Epic consiga virar o caso do avesso.

Porém, isso não quer dizer que não existam outras maneiras de jogá-lo num iPhone. Refiro-me, aqui, à possibilidade de usar o serviço de jogos na nuvem Xbox Cloud Gaming. Através dele, é possível matar a saudade e se divertir novamente com o game.

Antes de mais nada, um adendo: outro serviço de streaming de jogos, o NVIDIA GeForce NOW, também oferece a possibilidade de jogar Fortnite, mas até o momento não conseguimos fazer o jogo rodar em nossos testes. Além disso, ao contrário do serviço da Microsoft, ele é pago. Então, focaremos na plataforma mais acessível do momento. 😉

A primeira coisa a se fazer abrir o site do serviço no Safari, pelo iPhone. Toque em “Jogue gratuitamente” e depois em “Prepare-se para jogar”.

O serviço lhe mostrará a possibilidade de adicionar um atalho do Xbox Cloud Gaming à tela inicial do seu iPhone/iPad. Para fazer isso, clique no botão de compartilhar e escolha “Adicionar à Tela de Início”.

Feito isso, abra o web app, faça o login com a sua conta da Microsoft e toque em “Reproduzir”. Aguarde até que o game seja iniciado e… prontinho! Com isso, basta começar a jogar normalmente por aí!

Boa diversão! 🎮