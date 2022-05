Como digitar pontos de interrogação e exclamação ao contrário [iPhone, iPad e Mac]

Se você acompanha nossas dicas e tutoriais com uma certa frequência, já deve ter visto um dos artigos dedicados ao uso de símbolos e caracteres especiais — tanto no iPhone/iPad, quanto no Mac.

A dica de hoje também segue esse mesmo contexto, mas é focada em dois caracteres que não são muito usados pelos brasileiros — mas, ainda assim, são importantes para quem costuma digitar em outros idiomas: os pontos de interrogação e de exclamação invertidos.

De um jeito superfácil, você pode digitá-los sem ter que mudar o layout do teclado do seu dispositivo. Confira, a seguir, como fazer isso por aí!

Como digitar o ponto de interrogação e de exclamação ao contrário no iPhone/iPad

No caso do iPhone e do iPad, esse processo é bem fácil. Quando o teclado nativo estiver aberto em qualquer aplicativo, toque em 123 , no canto inferior esquerdo e pressione/segure a tela de interrogação ou de exclamação até que as suas versões invertidas apareçam.

Por fim, deslize o dedo em direção a ela para registrar no texto que estiver escrevendo no momento.

Como digitar o ponto de interrogação e de exclamação ao contrário no Mac

No caso dos Macs, isso também é fácil, graças aos dois atalhos no teclado que ajudam na hora da digitação desses dois símbolos.

Veja só como é simples digitá-los:

Ponto de exclamação ao contrário: ⌥ option 1

Ponto de interrogação ao contrário: ⇧ shift option /

Fácil, não?! 😉