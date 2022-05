Crie wallpapers para iPhones, iPads e Macs com o app Acrylic

Às vezes, queremos ir além dos wallpapers nativos do sistema. Todavia, nem sempre temos uma foto autoral tão legal, ou mesmo as imagens da internet não ficam como o esperado. Como dizíamos lá nos primórdios dos smartphones, “there’s an app for that”!

O Acrylic é um aplicativo disponível para iOS, iPadOS e macOS que permite criar wallpapers de maneira simples, mas com um resultado diferente do habitual — embora bastante interessante.

Há uma divisão entre basicamente dois “temas” para os papeis de parede: gradiente e 3D. Pode-se personalizá-los, escolhendo cor, formato e proporção de cada tom no app, que também conta com uma galeria para salvar os projetos que vão sendo feitos. É possível até usar os Atalhos da Siri para gerar uma combinação.

Bem legal, não é mesmo?

via 9to5Mac