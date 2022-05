Vídeo: Snap 3-in-1 Magnetic Wireless Charger, da NATIVE UNION

Recentemente, noticiamos aqui no site o lançamento do Snap 3-in-1 Magnetic Wireless Charger, uma nova estação de recarga da NATIVE UNION capaz de alimentar um iPhone (12 ou 13, com MagSafe), Apple Watch e AirPods ao mesmo tempo.

Acabamos de pôr as mãos nesse belo produto — que, aliás, complementa outro 2-em-1 que já tínhamos testado aqui —, bem como no também recém-lançado Fast GaN Charger PD 65W.

Tratam-se de mais dois produtos sensacionais da marca, da qual já virei fã de carteirinha. Todos têm um design muito bem pensado e qualidade superpremium.

Ambos estão à venda no site da NATIVE UNION e têm versões com plugues no formato europeu, que são compatíveis com as tomadas brasileiras.

