Como alterar a aparência (modo claro ou escuro) da Apple TV

Engana-se quem pensa que a aparência do sistema pode ser alterada apenas no iPhone/iPad e no Mac.

As Apple TVs equipadas com o tvOS (ou seja, os modelos de quarta geração ou uma das versões 4K) também podem ser configuradas para serem usadas nos modos claro ou escuro.

Além disso, você também pode configurar para que ela seja automática (clara durante o dia e escura durante a noite). É muito simples configurar isso, como veremos a seguir!

Na sua Apple TV, abra os Ajustes e vá até Geral » Aparência. Lá, escolha uma das três opções disponibilizadas: “Clara”, “Escura” ou “Automática”.

