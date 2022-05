Como desativar a pausa automática de exercícios no Apple Watch

Um dos principais focos do Apple Watch é o condicionamento físico. Através dos apps Atividade (Activity) e Exercício (Workout), é possível acompanhar e fazer os registros de todas as suas atividades no decorrer do dia.

Por padrão, o smartwatch pausa automaticamente um exercício que estiver sendo feito pelo app nativo.

Isso pode ser muito interessante para quem faz pausas entre eles, mas também pode se tornar incômodo para quem acaba diminuindo o ritmo e, com isso, faz o sistema pensar que você parou de se exercitar, quando na verdade, não.

Por isso mesmo, a Maçã oferece a opção que permite desativar essa pausa automática. Veja, a seguir, como fazer isso!

Como desativar a pausa automática de exercícios pelo iPhone

Abra o app Watch e vá até Exercício » Pausa Automática. Depois de selecionar “Pausa Automática”, você ainda pode escolher se deseja desativar isso para corridas, exercícios de bicicleta ao ar livre ou ambos.

Como desativar a pausa automática de exercícios pelo Apple Watch

No Apple Watch, abra os Ajustes e vá em Exercício » Pausa Automática. Depois que tiver ativado essa função, você também pode escolher se deseja desativá-la durante exercícios de corrida, bicicleta ao ar livre ou ambos.

Como você costuma usar por aí? ⌚️

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.